Urinano in piazza sul muro del teatro, maxi multa di oltre tremila euro per due 27enni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Urinano sul muro del teatro: maxi multa di oltre 3mila euro ciascuno per due 27enni. I due giovani, italiani, sono stati sorpresi nella notte tra venerdì e sabato, quando erano circa le 2.30, dai carabinieri della stazione di Mogliano che erano impegnati in un servizio di contenimento del contagio daLa coppia di 27enni, incurante di quanto stava facendo, ha deciso di urinare sul muro del teatro Lauro Rossi in piazza della Libertà a Macerata ma non ha fatto i conti con i militari; i carabinieri hanno sorpreso i due giovani e li hanno sanzionati per atti contrari alla pubblica decenza.Per i due giovani italiani infatti è scattata la multa di 3.333,33 euro ciascuno che dovrà essere pagata in 60 giorni. La notte prima i militari avevano invece sanzionato 22 giovani, 19 ragazzi e tre ragazze, perché non indossavano la mascherina – come stabilito dal decreto ministeriale - e creavano assembramento nelle principali vie della capoluogo. I controlli dei carabinieri, iniziati ormai da circa un mese, continueranno anche nei prossimi giorni per garantire un servizio importante e di assoluta necessità per la cittadinanza ed evitare che il Covid-19 torni a diffondersi.