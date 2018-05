Urtato da un furgone cade violentemente a terra: ciclista d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBISAGLIA - Cade dalla bicicletta dopo essere stato urtato da un furgone. Un trentenne di Colmurano è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona ma non è in pericolo di vita.Erano le 9.30 quando si è verificato l'incidente lungo la provinciale 78, nel territorio del comune di Urbisaglia. Il ciclista stava pedalando quando improvvisamente è stato urtato dallo specchietto di un furgone con alla guida un trentaduenne. In seguito all'impatto il ciclista ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Il ferito è rimasto sempre cosciente. Alcuni automobilisti che transitavano in zona si sono fermati ed hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, constatata la gravità del trentenne ha disposto il trasferimento del ferito alla struttura sanitaria dorica.