Monovolume esce di strada e si schianta contro un albero: morto un ragazzo di 12 anni

URBISAGLIA - Un altro incidente mortale sulle strade della nostra regione. Una notizia che sta gelando una provincia intera: ha perso la vita un ragazzo di 12 anni. Il tragico incidente si è verificato oggi intorno alle 17 lungo la strada provinciale 131 che collega Abbadia di Fiastra con Mogliano. Per cause che sono ancora in fase di accertamento una piccola monovolume è uscita di strada e si è schiantata contro un albero: impatto fortissimo, il ragazzo è morto sul colpo, altre tre persone sono rimaste ferite, una di queste - la cugina del dodicenne - è stata portata all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza mentre due ragazzi sono stati portati all'ospedale di Macerata. Sul posto per i soccorsi e gli accertamenti del caso il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tolentino.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Papà di due figli si toglie la vita con un colpo di pistola... MACERATA Le terribili immagini dell'incidente in cui ha perso la vita un...

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA