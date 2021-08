Investito da un'auto, un 50enne trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette

URBISAGLIA- Grave incidente stradale questa mattina, 15 agosto 2021, intorno alle 6.30 ad Urbisaglia, in zona Entogge. Per cause in corso di accertamento un uomo di 50 anni è stato investito da un'auto.

A causa delle gravi condizioni è stato chiesto l'intervento dell’eliambulanza, a bordo della quale il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con un codice di massim gravità. Trasportato, invece, al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata l'anziano al volante dell'auto.

