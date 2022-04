Si è spento il medico di famiglia Gianfranco Pesci. Il cordoglio della giunta comunale: «Ha dato tanto alla nostra comunità»

URBISAGLIA - «Ci ha lasciati il dottor Gianfranco Pesci nostro medico di famiglia dal 1975, in tanti lo ricorderanno nel suo ambulatorio all’ex ospedale». A darne notizia è l’amministrazione comunale di Urbisaglia, guidata dal sindaco Paolo Francesco Giubileo.

«Negli anni successivi - prosegue il Comune - insieme al dottor Pignataro è stato un punto di riferimento per tante famiglie del territorio. È stato anche un divulgatore scientifico, autore di tante pubblicazioni che ha voluto donare alla Biblioteca di Urbisaglia. Lo ricordiamo con affetto ringraziandolo per quanto ha dato alla nostra comunità». Numerosi gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari del medico in questo momento di profondo dolore.

