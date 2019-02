Addio a Giovanni "Baffo" Sagripanti, artista del mosaico e archeologo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBISAGLIA - È venuto a mancare, all’età di 71 anni, dopo una lunga malattia e dopo aver lottato con tutte le sue forze, Giovanni Sagripanti, per tutti “Baffo”. Era molto conosciuto in provincia e in particolare molto attivo nel comune di Urbisaglia (era collaboratore nella casa di riposo). Ha realizzato, con passione e bravura, il mosaico che si trova all’ingresso della casa di riposo, rappresentando tessera dopo tessera il ritratto dei più illustri Buccolini e Giannelli. Molto attivo nell’archeologia, ha spesso assistito a scavi e scoperte dell’antica Urbis Salvia, e proprio nell’Anfiteatro Romano ha allestito la sua prima mostra di mosaici, conferendo il titolo di “maestro mosaicista”. Ha donato pezzi della sua collezione privata al Museo archeologico statale di Urbisaglia. Era un grande artista, come lo definivano in molti, ma lui molto umile, non si vantava mai.