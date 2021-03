Lina stroncata dalla malattia a 65 anni, era psicologa e soprano. Il cordoglio del Comune

URBISAGLIA - Dolore a Urbisaglia per la scomparsa di Lina Forconi. Aveva 65 anni. Da tempo lottava contro la sclerosi laterale amiotrofica. Era una stimata psicologa, aveva lavorato per l’associazione Glatad, aveva aiutato bambini e ragazzi in difficoltà. Amava la musica, faceva parte del coro “Equi-voci” di Urbisaglia. Era un soprano. Dal 2013 non cantava più a causa della malattia. Era stata costretta sulla carrozzina e alcuni concerti del coro si svolgevano nel prato della sua casa, nella frazione Convento.

«Il coro degli angeli ora ha una nuova voce. Era la corista della seconda fila. Non voleva mai apparire. Stiamo pensando di organizzare un concerto nel giardino di Lina – afferma l’amica Giovanna Salvucci –. Vorremmo farlo ogni anno, il 21 giugno». In lutto anche il Comune. «Cara Lina – è il messaggio dell’amministrazione comunale - ci mancherà la tua gentilezza, ma ci resteranno la forza e il coraggio con cui hai affrontato la vita. Sei stata un esempio per tutti noi».

Lina Forconi, lascia il marito Giulio Pantanetti, già sindaco di Urbisaglia, ex presidente del consiglio provinciale e dell’Anpi provinciale, la figlia Marta, vicesindaco di Urbisaglia e il figlio Martino, la sorella Ivana. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di San Lorenzo.



