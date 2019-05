Con l’auto contro una chiesa Anziana di 72 anni in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBISAGLIA - Donna finisce con l’auto contro una chiesa. Al volante della macchina una 74enne di Urbisaglia, che ha riportato gravi lesioni ed ora è ricoverata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.Erano circa le 17.45 di ieri quando si è verificato l’incidente, nella frazione di Convento, lungo la strada provinciale 150, che porta al centro del paese. L’anziana, al volante della sua Fiat Cinquecento vecchio modello, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’utilitaria, finita contro una parete della chiesa del Santissimo Crocifisso (attualmente inagibile a causa del sisma). La donna (F.S. le sue iniziali), secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore alla guida, finendo così fuori strada.Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Constata la gravità delle condizioni dell’anziana, è stato disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale del capoluogo di regione. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino (che hanno estratto F.S. dall’abitacolo dell’auto) e i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dello schianto.