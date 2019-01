Droghe sintetiche e hashish nel freezer e negli spray: coppia finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBISAGLIA - Droghe sintetiche e hashish, scoperto un bazar di sostanze stupefacenti. In manette una coppia di giovani coniugi. A portare i carabinieri sulle loro tracce uno stile di vita superiore alle loro possibilità. Quella casa a Urbisaglia in cui vivevano i coniugi di 36 e 34 anni era diventata l’ultima frontiera del piacere chimico. Nell’abitazione dei coniugi i carabinieri hanno trovato una varietà di droghe sintetiche da manuale, ben sette tipologie. In casa c’erano metanfetamine, Speed, chetamine, Lsd, ecstasi, e per i più tradizionalisti oppio e circa 600 grammi di hashish. Per rendere introvabile la loro preziosa merce i coniugi l’avevano nascosta in oggetti di uso quotidiano, come le bombolette che contengono i deodoranti spray, nei francobolli e il restante nel freezer del frigorifero. Il marito è finito nel carcere di Montacuto, la moglie ai domiciliari.