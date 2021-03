Clienti al bancone, chiuso un bar. I carabinieri hanno trovato 7 persone nel locale e 11 in un piazzale sul retro

URBISAGLIA - Sette persone erano all’interno del locale a bere, altre undici nel piazzale retrostante, non visibile dalla strada, tutti multati, titolare del bar compreso, e locale chiuso per cinque giorni.



È l’esito di un controllo effettuato dai carabinieri della Stazione di Urbisaglia all’interno del Caffè dell’Urbe lungo la strada provinciale 78. Da settimane infatti le forze dell’ordine sono impegnate in mirati servizi di prevenzione del contagio Covid-19 con controlli su tutto il territorio, ciascuno per la propria competenza, per impedire la diffusione del contagio e, nel caso, sanzionare chi non rispetta le regole di distanziamento sociale e le altre disposizioni previste.

Nelle zone rosse, in particolare le disposizioni per evitare la diffusione del Coronavirus sono molteplici e stringenti, tra queste c’è il divieto di consumare cibo o bevande all’interno dei locali, dai bar ai ristoranti. Negli ultimi tempi è stato dato un impulso ancora più forte a questi servizi di controllo così come stabilito nei recenti tavoli tecnici e nelle riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Flavio Ferdani.

Così i carabinieri di Urbisaglia hanno effettuato un controllo all’interno del bar che si trova proprio lungo la provinciale 78, il Caffè dell’Urbe. Al momento del loro ingresso però i militari hanno trovato sette persone intente a consumare bevande al bancone, altri undici avventori invece erano all’esterno del locale, nella parte retrostante dove c’è un parcheggio e un giardinetto violando la zona rossa e il distanziamento minimo. A quel punto sono fioccate le sanzioni: i carabinieri hanno multato tutti e 18 gli avventori, il titolare del bar e hanno disposto la chiusura temporanea del locale per la durata di cinque giorni. Ora gli atti saranno segnalati al prefetto Ferdani. Le forze dell’ordine, e non solo loro, continuano a raccomandare il rispetto delle norme per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Un richiamo alla responsabilità e al senso civico che mai come in questo periodo sono necessari per poter uscire dalla zona rossa e dall’incubo di una nuova ondata.

