Finisce con l'auto in un fosso, è in gravi condizioni: portato a Torrette con l'eliambulanza

URBISAGLIA - Sbanda con l'auto e finisce in un fosso. L'incidente lungo la provinciale 78 tra le frazioni Maestà e Convento, a Urbisaglia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Loro Piceno, il conducente di una Fiat Punto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa nel fosso a lato della carreggiata. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Viste le condizioni del ferito, i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza con cui l'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Torrette.