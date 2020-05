Un uomo trovato morto nell'auto. E' ancora mistero sulle cause della tragedia

MACERATA - Trovato morto in un’auto in via Piave. La tragica scoperta è avvenuta questa mattina a Macerata, intorno alle 9.30. Un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di una Fiat Punto parcheggiata lungo l’arteria del capoluogo. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, gli uomini della Polizia locale e della Scientifica ma per l’uomo – che al momento non è ancora stato identificato - non c’era più nulla da fare. Ancora da chiarire le cause del decesso. Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA