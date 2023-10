Università di Camerino, respinto il ricorso del professor Flavio Corradini: confermata la correttezza delle procedure

CAMERINO In riferimento al ricorso al Tar del professor Flavio Corradini, contro l’Università di Camerino, nella persona del Rettore pro tempore, contro il Ministero dell’Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, contro il Direttore Generale pro tempore dell’Università di Camerino, contro il Professore Decano pro tempore dell’Università di Camerino e nei confronti del Prof. Graziano Leoni, l’Università di Camerino comunica che in data odierna il TAR ha respinto il ricorso stesso nella sua interezza.

La nota

L’Ateneo ha sempre avuto come riferimento, oltreché il rispetto della normativa vigente, quanto stabilito dal proprio Statuto, che prevede per la carica di rettore un mandato unico di sei anni, non rieleggibile.

Seguendo il dettato statutario e nel totale rispetto delle regole, il Direttore generale e l’amministrazione di Unicam hanno operato in questa delicata fase dell’Ateneo, attendendo con serenità e fiducia la sentenza, nella certezza dell’assoluta correttezza delle procedure seguite, certezza che si è concretizzata nel pronunciamento della sentenza. Il Rettore e l’intera comunità universitaria rinnovano dunque i complimenti al Rettore eletto Graziano Leoni che, da Statuto, entrerà in carica il prossimo primo novembre