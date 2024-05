CORRIDONIA Ruba in un negozio di abbigliamento, viene bloccato all’uscita con il bottino e finisce in manette. Portato agli arresti domiciliari in un B&b, fa perdere le sue tracce. Ieri mattina, quando i poliziotti sono andati a prenderlo per accompagnarlo in Tribunale, dove era in programma il processo per direttissima, lui non c’era più. Un’evasione lampo quella del tunisino autore del colpo da Camer Sport, nella zona industriale di Corridonia.

La vicenda

Il raid è stato messo a segno mercoledì scorso. Gli agenti della Squadra mobile della questura di Macerata lo avevano arrestato in flagranza di reato. L’operazione era scattata a seguito di una denuncia presentata dal titolare del negozio, a cui tempo fa erano stati rubati altri capi d’abbigliamento e il raid era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. La Squadra mobile si era fin da subito attivata per risalire all’identità del presunto autore. E mercoledì scorso, la stessa persona, anche in questo caso ripresa dalle spycam, si era ripresentata da Camer Sport. Il titolare ha subito contattato la questura e i poliziotti sono intervenuti immediatamente sul posto, rintracciando il 69enne tunisino, che era appena uscito dal negozio dopo aver rubato merce per circa 500 euro: quattro maglie e una camicia della Lacoste nascoste in una valigetta. Alla polizia ha mostrato un documento falso e così è stato portato in questura per gli accertamenti.

La misura

È emerso che era già noto per reati contro il patrimonio e fabbricazione di documenti falsi. È stato arrestato per furto aggravato (con l’aggravante della destrezza per aver eluso la sorveglianza del titolare dell’attività commerciale) e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Essendo clandestino e senza fissa dimora, su disposizione del Pm il tunisino è stato messo ai domiciliari in un B&b. Ieri era in programma il processo per direttissima in Tribunale a Macerata ma come detto il nordafricano è evaso e sono in corso le ricerche da parte della questura. Nei suoi confronti era stata anche chiesta l’espulsione dall’Italia.