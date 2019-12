Macerata: spaccio di eroina, condanne per 18 anni alla banda dei nigeriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Avevano messo su uno spaccio dipesante, eroina, in maniera coordinata. Scattano le condanne nei confronti di quattro, tra loro c’è anche un 36enne considerato essere una figura apicale che coordinava i connazionali nelle attività di spaccio: Osas Nelson Adoghe. Con lui erano imputati altri tre connazionali: Mamadi Camara, Aboubacar Zerome e Promise Ewaleifoh.Davanti al gup Claudio Bonifazi sono finiti Adoghe, Camara, Zerome ed Ewaleifoh. Tutti e quattro, difesi dagli avvocati Simone Matraxia, Jacopo Allegri e Vanni Vecchioli, avevano chiesto e ottenuto di essere giudicati con rito abbreviato e due giorni fa nei loro confronti sono scattate le: per Adoghe cinque anni di reclusione e 30.000 euro di multa, mentre per gli altri tre la pena è stata di quattro anni e quattro mesi e 24.000 euro di multa ciascuno. Pene complessive per 18 anni.