Anche le edicole del Maceratese consegnano il Corriere Adriatico a domicilio. È già boom di adesioni

MACERATA - Gli edicolanti, ogni mattina, alzano la saracinesca, dando un importante contributo alla comunità. Perché l’informazione, soprattutto in un momento come questo, è essenziale. E in provincia di Macerata c’è anche chi fa di più impegnandosi a consegnare il giornale a casa di chi ne fa richiesta. Basta chiamare, comunicare l’indirizzo e la copia del Corriere Adriatico arriva sulla porta della propria abitazione. In un solo giorno, l’iniziativa ha già ottenuto un boom di adesioni. C’è chi effettua le consegne solo nel quartiere, chi invece offre il servizio nell’intero territorio comunale. Ma per tutti è diventata quasi una missione sociale venire incontro, senza alcun costo aggiuntivo, alle difficoltà dei clienti - in primis quelli più fragili - che preferiscono non uscire di casa ma non vogliono rinunciare all’appuntamento con la lettura del quotidiano delle Marche. A



Ecco l'elenco dei primi edicolanti (e i numeri di telefono) che hanno aderito all'iniziativa.





MACERATA

Tabaccheria edicola Cantarini Franco, Piaggia della Torre, 27

0733-230050

Tabaccheria edicola Lattanzi, via Gramsci Palazzo degli Studi, 27

0733-233157



CIVITANOVA

Edicola Carta e penna, viale Vittorio Veneto, 233

0733-775222



CORRIDONIA

Edicola cartoleria Le Logge, via Lorenzo Lotto, 70

0733-431212



RECANATI

Mercatino dello scolaro, largo Monte Cardosa, 7

071-7574399



PORTO RECANATI

Edicola Carta canta, via Martin Luther King, 5

071-7590257



MORROVALLE

Cartolibreria edicola Nonno Ivo, piazza Giuseppe Garibaldi, 4

0733-221420



TOLENTINO

Tabaccheria edicola Carradori Maria Teresa, viale Vittorio Veneto, 32A

0733-968415

Bar Jolly, viale Brodolini, 40

0733-972242

Tabaccheria edicola Bartolucci, piazza della Libertà, 30

0733-974232



MONTE SAN GIUSTO

Edicola Ferroni Luca, via Villa San Filippo, 23

0733-53531

Cartoleria edicola Il mondo di Roby, corso Costituzione, 13

0733-539680



CINGOLI

Edicola tabaccheria Corinaldi, corso Garibaldi, 16

0733-603542



POLLENZA

Tabaccheria ricevitoria edicola Dignani Daniela, via Roma, 103

0733-548056 Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA