Altre 3 vittime nel Maceratese per il Coronavirus, i pazienti contagiati sono 128

MACERATA - Tre morti nella provincia maceratese, in tutti e tre i casi era stata rilevata la presenza del Covid-19. Le vittime sono una 69enne di Mummuiola di Cingoli, una 80enne di Pioraco e un uomo di 80 anni di Macerata. Nel primo caso la vittima è Maria Luisa Ombrosi, vedova, madre di due figli. «Mia madre, deceduta ieri intorno alle 16, era risultata positiva al Covid-19 una settimana fa ed era stata ricoverata al reparto di rianimazione dell’ospedale di Jesi – racconta il figlio di Maria Luisa –. Io sono in quarantena a casa mentre mia sorella non aveva contatti con lei da più di 15 giorni. Il funerale si terrà questa mattina in forma ristretta al cimitero di Villa Strada. Invitiamo ovviamente tutte le persone a rimanere in casa perché è l’unico modo per combattere il virus». Ad annunciare invece la morte della donna di 80 anni di Pioraco, Anna Maria Mancini, è stato il sindaco Matteo Cicconi. «La città perde una presenza importante per il paese». Deceduto anche un anziano di Macerata. L’uomo, un 80enne, era stato trasferito all’ospedale domenica. Era stato un agente di commercio ed era in pensione da diversi anni. In provincia i pazienti contagiati sono 128. © RIPRODUZIONE RISERVATA