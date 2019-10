Appignano, finisce con il furgone contro un albero, un uomo in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Perde il controllo del furgone e si schianta contro un albero. L’è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 18 in via Bramante ad. L’uomo alla guida - un 66enne - è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono piuttosto gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che constatate le condizioni dell’autista hanno deciso per il trasferimento ad Ancona. Da accertare le cause dell’incidente.