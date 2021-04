MACERATA - Choc a Macerata. In un laghetto in contrada Cimarella è stato rinvenuto il cadavere di una donna. In corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Si traterebbe di un'anziana.

