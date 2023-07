Macerata, ubriaco urina sul muro del palazzo davanti alla caserma dei carabinieri e poi spintona i militari: multa di "solo" 205 euro

MACERATA Ubriaco, urina per strada e poi resiste all'intervento dei carabinieri. Comportamento vergognoso e intollerabile a prescindere, ancora più deprecabile se commesso sul muro del palazzo proprio davanti all’ingresso principale della caserma dei Carabinieri di via XX Settembre.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso e ha visto come protagonista un giovane extracomunitario che, senza preoccuparsi delle persone che affollavano le vie del centro storico, si è fermato a soddisfare il suo bisogno fisiologico sul muro del palazzo proprio di fronte all’ingresso principale della caserma.

Senza ritegno

Il gesto poco civile, immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza dei Carabinieri, non è passato inosservato all’occhio vigile del militare di servizio che ha immediatamente allertato la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, impegnata, in quel momento, nei normali controlli del territorio nella zona del centro storico. Il giovane, un 30enne di nazionalità marocchina, con diversi precedenti a suo carico, è stato subito individuato mentre girovagava, in evidente stato di ubriachezza, per le vie del centro.

Multa da 205 euro

Fermato dai militari, è apparso sin da subito poco collaborativo, rifiutando di fornire i propri documenti, spintonando i Carabinieri e cercando di allontanarsi.

Lo straniero è stato condotto in caserma dove, al termine delle procedure di identificazione, all’esito delle quali è stata accertata la sua regolarità sul territorio nazionale, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Macerata per Resistenza a Pubblico Ufficiale e gli sono state contestate le violazioni degli artt. art. 726 c.p. – atti contrari alla pubblica decenza – 688 c.p. – ubriachezza manifesta – per le quali è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pari, complessivamente, ad euro 205,00.