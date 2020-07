In spiaggia per godersi il primo giorno di vacanza, derubata coppia di turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - sotto l'ombrellone, derubata una coppia di giovani veneti. L'episodio è avvenuto nella mattinata dell'altro ieri, in un tratto di libera sul lungomare centro. È lì che in quel momento si stava godendo il primo giorno di mare una coppia di ragazzi. Ad un certo punto, dopo essersi assentati per andare a fare il bagno, i due giovani si sono accorti che mancava all'appello il loro zaino, con all'interno il telefono cellulare e il portafoglio con soldi e documenti. Invano il ragazzo ha cercato di rincorrere il ladruncolo di turno. Della vicenda sono stati informati i carabinieri, anche se almeno per il momento le vittime non hanno ancora sporto formale denuncia. Non è la prima volta, purtroppo, che si registrano furti in spiaggia. Grande attenzione da parte delle forze dell'ordine, impegnate anche sul fronte della tutela della sicurezza dei bagnanti.