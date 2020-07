Ultimo aggiornamento: 13:16

MACERATA – Ospita una coppia di giovani in casa sua per la notte, anziano derubato della macchina e di un. Ieri gli agenti della “Volante” sono intervenuti presso una casa del centro su richiesta di un anziano signore, che ha raccontato aidi aver ospitato la serata prima una coppia: un tunisino lui e una italiana lei. L’uomo aveva offerto loro da bere dopodiché avevano passato la nottata in compagnia.LEGGI ANCHE:All’alba, i due giovani lo avevano informato che sarebbero andati a comprare altre birre per poi tornare e così sono usciti dall’appartamento. Dopo poco la vittima si è accorta che erano sparite le chiavi della sua auto, una Volkswagen Golf, oltre ad un orologio di pregio marca Rolex che ingenuamente aveva fatto provare al tunisino suo ospite su sollecitazione della ragazza. Immediatamente sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, venivano diramate le ricerche dei due. Alla fine,sono stati rintracciati e denunciati. Sia l’auto che l’orologio Rolex sono stati restituiti al legittimo proprietario.LEGGI ANCHE: