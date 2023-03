Morte sui binari, uomo investito nella notte dal treno tra Civitanova e Potenza Picena: indagine in corso. Ritardi per i convogli di oltre 3 ore

CIVITANOVA - Tragico investimento nella notte, un uomo muore sotto un treno. È successo questa notte, intorno alle ore 2.35, nel tratto ferroviario all’altezza di Fontespina.

Tra Civitanova e Potenza Picena

Non si sa ancora l’identità della persona investita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, ma spetta agli agenti della Polfer di Ancona chiarire la dinamica dell’accaduto. Non è chiaro, infatti, se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Le indagini sono in corso.

I disagi e i ritardi nel giorno dello sciopero

La situazione è tornata alla normalità, per quanto concerne la circolazione, intorno alle 6.30 dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 3 ore e mezzo di ritardo. Il treno R 19690 San Benedetto del Tronto (4:35) - Ancona (5:40) ha terminato la corsa a Civitanova (5:04). I treni direttamente coinvolti hanno avuto un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Disagi per la circolazione che si sommano allo sciopero in corso. Ricordiamo, peraltro, che dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di oggi, mercoledì 8 marzo, è in atto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza. I treni Regionali possono subire variazioni. L’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.