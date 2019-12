Drammatica scoperta in casa: uomo di 70 anni decide di togliersi la vita e si impicca

TREIA - Drammatica scoperta nella mattinata di oggi a Treia. Un anziano di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Colucci.

L’uomo si è impiccato. Una volta scattato l’allarme, i sanitari del 118 sono subito arrivati sul posto, ma i soccorsi sono stati vani, per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il suo decesso.

LEGGI ANCHE:

Scivola sul ghiaccio e precipita per 40 metri: morto escursionista 59enne

Pozzuoli, guida Smart del papà e muore in incidente a 16 anni: era in permesso premio

© RIPRODUZIONE RISERVATA