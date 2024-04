Terribile scontro tra auto e moto a Treia: un centauro perde la vita

TREIA - Incidente mortale a Treia alle 11.30 in contrada Santissimo Crocifisso. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. A perdere la vita è stato il centauro, un 70enne di Montecassiano. Ferite le due donne a bordo della macchina, una è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette, l'altra al pronto soccorso di Macerata. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Macerata e i carabinieri.