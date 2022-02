Si è spento a 69 anni Nazzareno Domizioli ex presidente del Chiesanuova: oggi il funerale

TREIA - Treia in lutto per la morte di Nazzareno Domizioli, venuto a mancare nella sua abitazione di Chiesanuova. Domizioli, 69 anni, era stato titolare di una ditta di intonaci e impegnato nel mondo dello sport, essendo stato per anni presidente della locale squadra di calcio.

Nonostante l’assenza dai campi degli ultimi anni, si teneva comunque in contatto con i tifosi per conoscere i risultati in casa e in trasferta del Chiesanuova calcio. Società che ha lasciato un messaggio di commiato sui social: «Neno, come tutti lo conoscevano - si legge - ha contribuito attivamente a scrivere la storia della società sportiva, prima come presidente e poi come super tifoso e sostenitore. Ci mancherai Neno. Che la terra ti sia lieve». Lascia le sorelle Silvana, Assunta e Colomba, oltre al fratello Silvano. Le esequie si terreno oggi alle ore 15 nella chiesa dei Santi Vito e Patrizio di Chiesanuova.

