Ubriaco si schianta contro un muretto, la fidanzata finisce al pronto soccorso

TREIA - Incidente stradale da brividi nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30. Un giovane a bordo della sua auto si è schiantato contro un muretto a Treia. Viaggiava insieme alla sua ragazza, che è rimasta ferita. Il conducente è risultato positivo al test dell’etilometro e come da prassi in questi casi è scattato il ritiro della patente di guida.Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un giovane della provincia di Ancona era al volante di una Bmw e, come detto, vicino a lui c’era la fidanzata, residente a Treia. All’altezza di Borgo Vittorio Veneto, mentre stava affrontando una curva a sinistra, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il muretto che costeggia il parcheggio della locale filiale della Bcc di Filottrano.L’urto è stato particolarmente violento, tant’è che il boato ha svegliato molti residenti della zona.