Pensa di ottenere i soldi per la vendita di cerchioni invece ricarica una post-pay

TREIA - I carabinieri hanno denunciato alla procura di Macerata una donna di 26 anni e un uomo di 22, emiliani, per truffa in concorso. L'indagine era scattata con la denuncia di un uomo della provincia maceratese che si era rivolto ai carabinieri di Treia per un raggiro online di cui era stato vittima. Attraverso un sito e-commerce il malcapitato aveva messo in vendita i cerchioni di un'auto. Costo circa mille euro. Il maceratese aveva dunque ricevuto una telefonata da parte dell'uomo che gli aveva detto di recarsi a uno sportello postale. Una volta davanti al bancoposta avrebbe guidato la vittima convinta di ottenere l'accreditamento della somma sul suo conto corrente. Ma invece di trovare i soldi a credito, il venditore dei cerchioni ha effettuato una ricarica post-pay. I carabinieri sono però riusciti a risalire all'intestatario della carta e al presunto complice, denunciandoli per truffa.