La tragedia di Addis: fulminato â€‹da malore appena uscito dal ristorante

TREIA - Un malore fatale. Si è spento così, a 82 anni, Addis Palmucci. La zona di Porta Cassara di Treia è stata teatro della morte dell’anziano, avvenuta giovedì sera. Palmucci era molto conosciuto a Treia e non solo. Era stato titolare di un’azienda di impianti idroelettrici e aveva lavorato in Comune.In molti lo ricordano per il suo grande impegno e per la passione che metteva nell’organizzazione delle diverse manifestazioni che si svolgono in città, come EstaFesta e il Carnevale Passotreiese. Lo sport un’altra sua grande passione: per anni lo aveva dimostrato restando a capo dell’Aurora Treia.Giovedì sera, come faceva spesso, Addis Palmucci era andato in un ristorante. Subito dopo è uscito, probabilmente per raggiungere l’auto che aveva parcheggiato vicino al locale, ma un malore lo ha colto prima che ci riuscisse. Probabilmente un infarto gli è stato fatale. L’anziano, colto dal malore, si sarebbe accasciato a terra, senza riuscire nemmeno a chiedere aiuto. Così, infatti, lo hanno ritrovato privo di sensi le persone che hanno avvertito immediatamente i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso dell’82enne.