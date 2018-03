Spaccia eroina anche dentro â€‹il suo locale: arrestato un barista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA – Spaccia eroina, probabilmente anche all’interno del suo locale, barista arrestato dalla Polizia.Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso di un sostanzioso quantitativo di eroina divisa in numerose dosi pronte per lo spaccio.Nel contesto di specifici servizi investigativi mirati al contrasto di sostanze stupefacenti in provincia infatti, gli agenti della Squadra Mobile hanno concentrato la loro attività su un soggetto titolare di un bar sito nel comune di Treia intorno al quale erano stati notati movimenti sospetti da parte di persone conosciute come orbitanti nel mondo della droga. Verso le ore 20 di ieri è scattato il bliz della Squadra Mobile i cui agenti hanno bloccato l’uomo nei pressi del proprio locale non appena sceso dalla propria autovettura con la quale era giunto sul posto.Sottoposta a perquisizione sia l’auto sia l’uomo, sulla sua persona, nascosti in una tasca interna del giubbotto che indossava, gli agenti hanno rinvenuto un sostanzioso quantitativo di eroina suddiviso in numerose dosi già confezionate e destinate allo spaccio probabilmente all’interno dello stesso locale.L’uomo, in passato già arrestato e condannato per reati analoghi, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.