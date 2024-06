TREIA Il presidente della Lube Luciano Sileoni scende in campo e rilancia i recenti messaggi firmati dall’Ad del gruppo Fabio Giulianelli. Il sindaco Franco Capponi non viene citato, ma il riferimento è chiaro.





L’intervento

«L’obiettivo più bello - dice il presidente Sileoni - che un’azienda, un imprenditore, un amministratore si può porre è quello di aiutare i giovani, ragazze e ragazzi, che guardano al loro futuro e magari ne sono angosciati non vedendo una prospettiva chiara in relazione ai loro desideri, ai sogni». Sileoni è una persona concreta, si arriva subito al dunque: «Io e Fabio Giulianelli, con la Lube, vogliamo fare e faremo a Treia una scuola di arti e di mestieri con il supporto logistico del Comune e delle Università per la parte operativa. Vogliamo formare giovani e dare loro una caratterizzazione professionale legata ai vari aspetti del mondo delle arti e dell’artigianato. Vogliamo dare ai giovani la possibilità di frequentare una scuola realmente professionalizzante capace di motivarli e di dare loro quelle competenze necessarie per iniziare un lavoro, autonomo o alle dipendenze che possa essere in base alle aspirazioni e alle motivazioni. Con l’avvento della nuova fabbrica della Lube ci sarà ancora più spazio per i tecnici, ma sia ben chiaro che l’impegno della Lube per la realizzazione della scuola di arti e di mestieri ha un solo fine ed è quello legato alla volontà di sostenere i giovani, non solo treiesi ma mi auguro anche del territorio maceratese e marchigiano nel loro percorso formativo. Chiederemo agli organismi competenti dove potremo realizzare la scuola e passeremo all’azione».

Il messaggio

Il messaggio finale: «La Lube, io e Giulianelli, è pronta a ribadire ancora una volta, nel caso qualcuno possa non averlo ancora capito, l’attaccamento al territorio in cui opera. Negli anni abbiamo sostenuto tante iniziative in vari settori, dai servizi sociali allo sport passando per la sanità. Ci muoveremo anche per favorire la pratica sportiva a Treia ed evitare che i giovanissimi debbano andare fuori perché in paese non ci sono gli impianti sportivi di cui necessitano. E mi piacerebbe vedere qualche cambiamento anche nello sport locale, con particolare riferimento al calcio. Attualmente a Treia ci sono ben quattro società di calcio, e la cosa più saggia a mio giudizio sarebbe di crearne una unica, con una squadra che competa ad alti livelli, ed altre formazioni finalizzate esclusivamente a far crescere i giovani. Una situazione del genere sarebbe sicuramente uno stimolo per tutti i ragazzi del territorio. Ora faremo la scuola di arti e mestieri perché vogliamo dare ai giovani un motivo valido per restare legati a quel territorio che li vede crescere e che ha visto i loro e i nostri genitori, i loro e i nostri avi fare tanti sacrifici in momenti difficili per darci benessere. La Lube c’è e ci sarà sempre al fianco dei giovani e di quanti vogliono impegnarsi per il futuro di Treia e della comunità maceratese».