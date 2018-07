Schianto frontale contro un'auto: ciclista portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Un ciclista è da ieri ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata. L’impatto è si è verificato in contrada Molino di Pollenza, lungo la strada provinciale 124. Il ciclista, un trentenne residente a Passo di Treia, si è scontrato per cause in corso di accertamento contro un’auto che giungeva dalla direzione opposta. In seguito allo scontro il giovane ciclista è caduto rovinosamente a terra: un impatto piuttosto violento che ha subito fatto pensare a gravi conseguenze. Soccorso dagli uomini dell’emergenza sanitaria, l’uomo presentava ferite e lesioni in varie parti del corpo tali da indurre gli operatori a richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale anconetano.