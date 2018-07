Schianto con l'auto contro un tombino: â€‹donna portata d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Una donna di cinquant'anni si schianta con l'auto contro un tombino in cemento. La ferita è stata trasportata all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza.La cinquantenne ha riportato un trauma toracico, ma non è in pericolo di vita. Mancavano pochi minuti alle 13 quando si è verificato l'incidente nella frazione di Passo di Treia, poco lontano dal ristorante "Due mori". La vettura, condotta dalla donna, improvvisamente è sbandata ed è finita contro un tombino in cemento. Inevitabile l'impatto.