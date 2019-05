Schianto contro il camion: mamma e figlio di 4 anni feriti, grave il papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA – Violento scontro tra un'auto e un camion: feriti padre, madre e figlioletto di quattro anni. L'uomo è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lungo contrada Valchiusa, tra Treia e Passo di Treia. Erano da poco trascorse le 9.30 quando la macchina, all'incrocio tra la provinciale 128 e la provinciale 107, si è scontrata con un mezzo pesante per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale. Il padre, dopo le prime cure del caso ricevute sul posto, è stato caricato a bordo dell'eliambulanza è stato trasportato all'ospedale di Ancona, dove sono stati portati poi anche la donna e il bimbo di 4 anni. Illeso il conducente del camion.