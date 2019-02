Schianto da brividi con due ​feriti: uno estratto dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Incidente stradale da brividi ieri sera lungo la statale 361 in contrada Chiaravalle, tra Villa Potenza e Passo di Treia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate due auto e sono rimasti feriti i rispettivi conducenti. Si tratta di un 30enne e di un 50enne. Entrambi sono finiti al pronto soccorso (uno di loro è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata). L’incidente è avvenuto quando mancava circa un quarto alle ore 20 e immediatamente è stato dato l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Sul luogo dello schianto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Entrambi i feriti hanno riportato diverse lesioni e come detto sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile del capoluogo di provincia.