Si schianta contro un cinghiale che attraversa: motociclista all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Incidente da brividi ieri sera sulla Cingolana, in direzione della frazione treiese di Chiesanuova, dove un giovane in sella alla sua moto è andato a schiantarsi contro un cinghiale che stava attraversando la strada. Il centauro ha perso il controllo della sua due ruote ed è caduto a terra, riportando diverse ferite, mentre il cinghiale è morto poco dopo. Subito è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti 118 e carabinieri. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, le sue condizioni non sono gravi.