Tremendo schianto contro un albero: un ragazzo di 18 anni muore all'ospedale

TREIA - Tremendo incidente questa notte sulla Provinciale a Treia: un ragazzo di 18 anni è morto all'ospedale di Macerata.

Era da poco passata la mezzanotte quando il ragazzo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo dell'auto sulla Provinciale 128 tra Chiesanuova e Treia. Il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Immediati i soccorsi da parte del 118 e la corsa verso l'ospedale di Macerata, ma purtroppo per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

