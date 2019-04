Perde alle slot e minaccia il rivale che ha vinto per riavere i soldi: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA – Perde alle slot, poi minaccia un “rivale” che invece ha vinto: arrestato per estorsione.E’ successo a Treia, dove un 39enne ha giocato per tutto il pomeriggio alle slot, perdendo una discreta cifra. Una volta finiti i soldi, si è recato a casa per prenderne altri, non prima di essersi raccomandato di non giocare in quell’apparecchio, che secondo lui era prossimo ad un vincita. Ma uno degli avventori ha puntato e vinto 50 euro. Quando il 39enne è tornato, si è infuriato e gli ha telefonato, minacciandolo e pretendendo 400 euro. Dopo messaggi di insulti e minacce una seconda chiamata con la richiesta che scende a 250 euro. Ma la vittima aveva già chiamato i carabinieri di Macerata, che si sono presentati alla consegna del denaro. Arrestandolo. Con le accuse di estorsione e possesso di stupefacenti, visto che a casa gli sono state trovate alcune dosi di cocaina, un bliancino e materiale per il confezionamento.