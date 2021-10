Treia dà l’addio a Nando Scorcella, campione del “Gioco del Bracciale”. Capponi: «Un esempio per i giovani»

TREIA - Treia e il “Gioco del Bracciale” piangono la scomparsa di Nando Scorcella, 93 anni. «Vincitore del Premio Carlo Didimi nel 2010, straordinario protagonista della storia del “Bracciale” del Novecento, allenatore e mentore delle nuove generazioni di atleti treiesi - ricordano dal Comune -. Campione italiano tra le fila dell’associazione sportiva Didimi nel 1955 e di nuovo nel 1957 con l’altra squadra Treiese della pro loco.

Esordi nei campionati italiani nel 1952 a 24 anni e vi partecipò ininterrottamente fino al 1960, sempre con i colori delle compagini Treiesi. Nel ruolo di battitore ha espresso un gioco di altissimo livello tecnico e di grande spessore agonistico confrontandosi con tutti i più famosi giocatori professionisti dell’epoca, provenienti da diverse regioni italiane. Il premio Didimi ha rappresentato il giusto riconoscimento a uno dei simboli cittadini del bracciale, per avere, nel tempo, conservato il patrimonio storico, culturale e sportivo di questo nobile gioco. Il Sindaco Franco Capponi ha commentato: «Nando, un grande campione, un esempio per i giovani che si cimentano nel Gioco del Bracciale, ma soprattutto un grande Amico e un grande uomo per tutti Noi! Il nostro carissimo saluto!”. Così il vicesindaco e assessore allo sport David Buschittari. «Il trampolino per me è stata la vita; sono nato per il bracciale e se non ci fosse stato il bracciale non sarei nato – mi disse una volta – raccontando l’episodio che fece conoscere il padre atleta recanatese all’arena di Treia con la madre grazie a un fallo di gioco - contentissimo della realizzazione del Museo del Pallone col Bracciale, accompagnava spessissimo gli atleti di Treia in giro per l’Italia a cimentarsi nei vari sferisteri, grande amante della Disfida, “figlio del bracciale”, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i treiesi”.

Hanno ricordato Nando tutti i giocatori, dirigenti dell’Asd Carlo Didimi e i componenti dell’associazione nazionale gioco pallone col bracciale.

