Maurizio muore a 43 anni Una città piange il suo gigante buono

TREIA - La città del bracciale in lutto per la scomparsa a soli 43 anni di Maurizio Savi. L’uomo collaborava con i genitori nell’azienda agricola di famiglia ed era molto conosciuto e ben voluto da tutti in città. «Era un personaggio di Treia - racconta Franco Capponi - era buono, un compagnone». Era il gigante buono del paese. Maurizio Savi lascia, la mamma Marisa e il papà Lino, il fratello Marco e tanto vuoto in chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 9.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso. La camera ardente è stata allestita ieri all’obitorio dell’ospedale di Macerata. In molti si sono stretti attorno ai familiari in questo doloroso momento.