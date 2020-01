Oggi l'ultimo saluto a Lina Pelletta, anima dell'oratorio e del comitato festeggiamenti

TREIA - La comunità di Chiesanuova di Treia è in lutto per la morte di Lina Pelletta in Massei, 79 anni. La donna si è spenta all’ospedale di Macerata dopo una breve malattia. Ha lasciato un bellissimo ricordo nella comunità di Chiesanuova: una donna forte, sempre disponibile a dare una mano sia al comitato festeggiamenti, all’oratorio e nelle cene della società sportiva del Chiesanuova Fc.La funzione religiosa verrà celebrata oggi alle ore 9,30 nella chiesa dei Santi Vito e Patrizio a Chiesanuova di Treia. La camera ardente è stata allestita al Centro Funerario “Città di Macerata” in via dei Velini. © RIPRODUZIONE RISERVATA