Travolta da un furgoncino mentre va a scuola: grave una studentessa di 16 anni

TREIA - Esce di casa per andare a scuola, sedicenne travolta da un furgoncino. Ora la giovane si trova ricoverata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni serie. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata ungo la strada provinciale 361, a Passo di Treia.

Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza. La giovane, dopo le prime cure, è stata portata a bordo del mezzo di emergenza e trasportata a Torrette. Secondo i primi accertamenti le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, come detto, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata.

