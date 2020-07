Incidente con il trattore e l'auto finisce contro un albero: un uomo e una donna d'urgenza a Torrette

TREIA - Schianto nel primo pomeriggio lungo la Sp 361 Contrada Vallonica nel comune di Treia tra un autovettura ed un trattore agricolo. L'auto ha finito la sua corsa conro un albero: i due occupanti (un uomo di 34 anni ed una donna di 29) sono stati portati dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. La squadra dei vigili del fuoco di Macerata ha collaborato con il personale del 118 per prestare le cure e per la messa in sicurezza dello scenario.

