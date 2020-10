Scontro tra due auto, una finisce in un campo. I feriti estratti dalle macchine e soccorsi in eliambulanza

TREIA - I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 12,15 circa in località Contrada Collevago nel comune di Treia (Macerata), per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate ed una di queste finiva in un campo. I vigili del fuoco di Macerata e Tolentino sono intervenuti con due autobotti e hanno aiutato i sanitari del 118 ad estrarre i feriti dalle vetture. Quseti, ricevute le prime cure, sono stati trasportati in eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona. I vigili del fuoco hanno nel frattempo messo in sicurezza il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente.

