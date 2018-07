Ragazza cade dalla bici e sviene Una ventenne è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA – Ragazza cade con la bici e sviene. Soccorsa, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente si è verificato a Passo di Treia, in via del Vallato, verso le 10 di oggi. Sul luogo sono giunti gli operatori sanitari del 118. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento della ferita al nosocomio dorico in elimabulanza. Al momento sembra che non siano coinvolti altri mezzi nell'incidente. La ragazza ha 20 anni, è in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.