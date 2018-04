Schianto tra un'auto e una Vespa. Un 15enne è grave a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Incidente stradale da brividi oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, lungo la strada provinciale 361, nella frazione di Passo di Treia, all'altezza di un incrocio. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf condotta da un uomo si è schiantata contro una Vespa condotta da un quindicenne. Il ragazzo è caduto rovinosamente sull'asfalto. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. Il quindicenne ha riportato diverse fratture ed è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Camerino.