Con lo scooter si schianta contro un'auto, ragazza di 17 anni trasportata in eliambulanza a Torrette

TREIA - Incidente questa mattina a Chiesanuova di Treia. Poco dopo le 7, una 17enne in sella a uno scooter, per cause in corso di accertamento, lungo la strada provinciale, si è scontrata con una Fiat Punto. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. La ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

