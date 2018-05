Schianto tra auto e moto Un giovane centauro grave all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Un incidente stradale da brividi è avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno a Chiesanuova di Treia. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto condotta da un treiese di 24 anni. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale, che ha provveduto ad effettuare i rilievi di rito e accertare eventuali responsabilità.