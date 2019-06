Schianto tra auto e moto: centauro vola contro un muretto, grave a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Incidente stradale oggi intorno alle 12.30 in contrada San Carlo, nel territorio del comune di Treia. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. Il centauro è stato sbalzato dalla due ruote, finendo contro un muretto. E' stato trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.