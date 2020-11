Schianto tra un’auto e una moto. Tre persone ferite, la più grave portata in eliambulanza a Torrette

TREIA - Tre feriti, di cui uno trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Passo di Treia, in via Bramante. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 e i carabinieri. In sella alla moto c’era una coppia: lui è stato portato a Torrette, lei all’ospedale di Macerata. In ospedale per accertamenti anche l’uomo al volante dell’auto.

